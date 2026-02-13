Olimpiadi Londra 2012 il VIDEO cerimonia d' apertura che anticipa ' pandemia' Covid e obblighi vaccinali | letti d' ospedale dottori e infermieri

Un video virale riaccende le polemiche sulla cerimonia di Londra 2012: omaggio al sistema sanitario o inquietante anticipo simbolico della pandemia di Covid? La cerimonia dell'apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012 ha visto come protagonista il sistema sanitario inglese, con letti d'ospedale, medici e infermieri che sfilavano sul palco, creando un'immagine che molti hanno interpretato come un’allusione premonitrice alle restrizioni e alle tensioni vissute durante la pandemia.