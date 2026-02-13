Olimpiadi Londra 2012 il VIDEO cerimonia d' apertura che anticipa ' pandemia' Covid e obblighi vaccinali | letti d' ospedale dottori e infermieri

Da ilgiornaleditalia.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un video virale riaccende le polemiche sulla cerimonia di Londra 2012: omaggio al sistema sanitario o inquietante anticipo simbolico della pandemia di Covid? La cerimonia dell'apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012 ha visto come protagonista il sistema sanitario inglese, con letti d'ospedale, medici e infermieri che sfilavano sul palco, creando un'immagine che molti hanno interpretato come un’allusione premonitrice alle restrizioni e alle tensioni vissute durante la pandemia.

Un video virale riaccende le polemiche sulla cerimonia di Londra 2012: omaggio al sistema sanitario o inquietante anticipo simbolico della pandemia di Covid? La cerimonia dell'apertura delle Olimpiadi di Londra del 2012 ha visto come protagonista il sistema sanitario inglese, con letti d'ospe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

olimpiadi londra 2012 il video cerimonia d apertura che anticipa pandemia covid e obblighi vaccinali letti d ospedale dottori e infermieri

© Ilgiornaleditalia.it - Olimpiadi Londra 2012, il VIDEO cerimonia d'apertura che anticipa 'pandemia' Covid e obblighi vaccinali: letti d'ospedale, dottori e infermieri

Approfondimenti su olimpiadi londra

Cerimonia di apertura delle Olimpiadi: Mattarella come la Regina Elisabetta a Londra 2012? La Rai annuncia il sorpresone

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Milano si tinge di sorprese.

Famiglia nel bosco, altro caso ad Arezzo: 2 bimbi allontanati dai genitori: "Perchè facciamo homeschooling e non abbiamo rispettato obblighi vaccinali" - VIDEO

Ultime notizie su olimpiadi londra

Argomenti discussi: Olimpiadi invernali, perché Milano-Cortina è un'occasione d'oro per l'Italia: il potere del soft power e il modello Londra 2012 da seguire; Milano Cortina 2026, i Giochi italiani sostenibili, ma made in Bangladesh; Le Olimpiadi, finalmente!; Olimpiadi, valori e futuro: Mauro Berruto racconta lo sport che ci rende migliori.

olimpiadi londra 2012 ilLeone XIV «benedice» le Olimpiadi e riconosce il valore dello sportLeone XIV prega per le Olimpiadi di Milano-Cortina: «Suscitino accoglienza, solidarietà e pace». La Croce degli sportivi accolta a San Babila ... panorama.it

Bradley Wiggins: Alle Olimpiadi di Londra 2012 sniffavo cocaina, la mettevo sulla medaglia d’oroAncora una volta Sir Bradley Wiggins torna a far parlare di sé, in occasione dell'uscita del suo ultimo libro autobiografico The Chain dove torna a parlare del suo inferno sulla terra fatto di ... fanpage.it