Sanita’ | lo Spallanzani di Roma aggiorna linee guida Oms sulla dengue

L’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma ha aggiornato e tradotto in italiano le recenti linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla gestione della dengue. Un intervento che rafforza il ruolo dell’istituto come punto di riferimento nel settore delle malattie infettive, contribuendo alla diffusione di pratiche cliniche aggiornate e condivise a livello internazionale.

Il prestigioso Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani si conferma come un punto di riferimento sia a livello nazionale che internazionale nel settore delle malattie infettive, avendo tradotto in italiano e aggiornato le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) riguardanti la dengue. Questa informazione è stata comunicata tramite una nota ufficiale. A guidare il processo di revisione, che ha coinvolto diverse unità operative dello Spallanzani, è stata la dottoressa Claudia Palazzolo, della UOC Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura. "Fino ad oggi – ha dichiarato – non esisteva un documento ufficiale contenente linee guida specifiche per la dengue in Italia.

