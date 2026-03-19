Così la Cina trae vantaggio dalla guerra di Trump

La guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina ha avuto un nuovo impulso con le recenti mosse di Washington, che si sono fatte coinvolgere in un conflitto che sembra senza fine. Nel frattempo, la Cina investe pesantemente nello sviluppo delle intelligenze artificiali, cercando di rafforzare la propria posizione nel settore tecnologico. I rapporti tra i due paesi continuano a essere caratterizzati da tensioni che influenzano il panorama internazionale.

Negli anni duemila, mentre gli Stati Uniti erano impantanati in due guerre impossibili da vincere in Afghanistan e Iraq – due conflitti che il cui costo enorme è stato stimato in ottomila miliardi di dollari – chiunque visitasse la Cina era accolto dalle stesse parole: “Intanto i cinesi lavorano”. Il gigante asiatico, in effetti, era impegnato in un recupero economico velocissimo, con una crescita a due cifre fin dall’ingresso nel 2001 nell’Organizzazione mondiale del commercio. Due decenni dopo, la Cina è ormai diventata una potenza economica e politica. Fino a poco tempo fa avevamo l’abitudine di affermare con tono saccente che gli Stati Uniti avevano abbandonato il Medio Oriente per concentrarsi su Pechino, vero rivale del ventunesimo secolo. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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