Sistemi missilistici a un passo dalla Cina | così Trump sfida Xi

Gli Stati Uniti hanno deciso di rafforzare la loro presenza nelle Filippine, portando sistemi missilistici avanzati a poca distanza dalla Cina. Questa mossa di Trump mira a mostrare forza nella regione, aumentando la presenza militare in un’area strategica. Le autorità americane vogliono migliorare la difesa contro eventuali minacce e garantire una maggiore stabilità nella zona. La decisione ha già suscitato reazioni da parte di Pechino, che considera questa operazione come una provocazione. La tensione tra le due potenze si fa sempre più evidente.

Gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di incrementare la presenza di sistemi missilistici avanzati e altre capacità militari nelle Filippine. La mossa pensata da Washington serve a scoraggiare l’aggressione cinese nel Mar Cinese Meridionale. Il Dipartimento di Stato ha infatti sottolineato che l’obiettivo è quello di rafforzare un alleato chiave in Asia, consolidando una strategia difensiva che negli ultimi anni ha attirato l’ira di Pechino. L’annuncio degli Usa segue incontri tra funzionari statunitensi e filippini a Manila, dove si sono svolti i colloqui annuali sull’alleanza, basata sul trattato di mutua difesa firmato nel 1951. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

