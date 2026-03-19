Cosa vuole Trump dalla Nato? Chiami il Board of Peace

Donald Trump ha rivolto forti critiche agli alleati della Nato, accusandoli di non contribuire abbastanza alla difesa collettiva. Le sue dichiarazioni hanno suscitato attenzione e preoccupazione tra i membri dell'alleanza, mentre lui continua a chiedere un impegno maggiore e maggiore spesa militare. Intanto, si parla di una richiesta di coinvolgimento di un organismo internazionale chiamato Board of Peace.

Le proteste e le minacce di Donald Trump agli alleati della Nato colpevoli di non correre in suo soccorso in Iran, per liberare lo stretto di Hormuz dalla morsa che sta strangolando l’economia mondiale, sono l’ennesima dimostrazione di quanto il presidente americano, come larga parte della sua amministrazione, non sappia letteralmente quel che fa e quel che dice. Non bastasse a dimostrarlo la brillante analisi fornita qualche giorno fa dal «segretario alla Guerra» Pete Hegseth: «L’unico ostacolo al transito nello stretto al momento è rappresentato dagli attacchi dell’Iran contro le navi mercantili. Lo stretto è aperto al transito, a meno che l’Iran non continui a sparare». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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