Gaza Trump | Italia mi ha detto che vuole firmare per il Board of Peace

Recenti dichiarazioni di Donald Trump evidenziano un interesse da parte dell’Italia a partecipare al Board of Peace, secondo quanto riferito dal ex presidente statunitense. Trump ha sottolineato che in molti paesi, la firma avviene a nome del primo ministro o del presidente, evidenziando il ruolo delle autorità nazionali nelle decisioni internazionali. Questo episodio mette in luce le dinamiche politiche e diplomatiche in atto tra Italia e organizzazioni internazionali.

“Nella maggior parte dei paesi, può firmare il primo ministro o il presidente. Ne avete visti tanti oggi. Non dimenticate, la lettera è partita solo due giorni fa. Abbiamo già quasi 30 persone e paesi molto importanti, ma ci sono alcuni paesi, come l’Italia, che mi hanno detto che vuole firmare, che lo vuole disperatamente. Ma penso che debba tornare nel suo ramo legislativo e ce l’abbiamo anche con la Polonia. Ha detto vogliamo. Voglio dire, sono stato io a appoggiarlo. È fantastico, comunque. Sta facendo un ottimo lavoro, Karol. Ma alcuni devono ottenere l’approvazione, altri no, ma alcuni sì, intendo un requisito legale per ottenerla”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Board of peace per Gaza, cos'è e chi ha aderito: i Paesi che hanno detto sìIl Board of Peace per Gaza è un'iniziativa internazionale volta a promuovere dialogo e stabilità nella regione.

Board of Peace: cosa farà l'Italia e chi ha già detto sì a TrumpIl Board of Peace rappresenta un nuovo organismo internazionale con implicazioni geopolitiche.

