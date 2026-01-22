Trump firma è nato il Board of Peace che controllerà Gaza | chi aderisce e chi no

Donald Trump ha firmato la costituzione del Board of Peace, un organismo incaricato di supervisionare la gestione della Striscia di Gaza. Diversi attori internazionali hanno aderito, mentre altri hanno deciso di non partecipare. Questa iniziativa potrebbe influenzare il contesto locale e le dinamiche regionali, segnando un nuovo passaggio nel rapporto tra le parti coinvolte e la comunità internazionale.

Donald Trump ha firmato la carta fondatrice del Board of Peace, l'organo creato per "governare" la Striscia di Gaza. Ma le sue ambizioni sono più ampie: il Board sarà "tra gli organismi internazionali più importanti mai costituiti", ha detto. Ne fanno parte circa venti Paesi, tra cui Israele, Argentina, Turchia e Ungheria. Hanno risposto "no" quasi tutti i Paesi europei, in forse Cina e Russia.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il testo dell'invito di Trump per il Board of Peace per Gaza, la lista non piace a Netanyahu: chi c'è e chi ancora non ha accettatoDonald Trump ha inviato un invito ai leader del Board of Peace per Gaza, sottolineando l'importanza di trasformare i sogni in realtà.

Il testo dell’invito di Trump per il Board of Peace per Gaza: chi c’è e chi ancora non ha accettato. E Netanyahu protesta per il comitatoDonald Trump ha inviato un invito ufficiale ai leader selezionati per il Board of Peace dedicato a Gaza, sottolineando l’importanza di trasformare le aspirazioni in azioni concrete.

Prendere la Groenlandia è una piccola richiesta alla Nato, dice Trump a Davos. Se la risposta è no, ci saranno conseguenzeIl presidente americano chiede negoziati immediati con i paesi dell'Alleanza atlantica per l'acquisizione dell'isola artica. Se gli europei diranno di sì, lo apprezzeremo. Se diranno di no, ce lo ric ... ilfoglio.it

Groenlandia, basi militari Usa e investimenti: cosa prevede l'accordo tra Trump e NATOLeggi su Sky TG24 l'articolo Groenlandia, basi militari Usa e investimenti: cosa prevede l'accordo tra Trump e NATO ... tg24.sky.it

Il Regno Unito non prenderà parte oggi alla cerimonia di firma del Board of Peace con Donald Trump a causa delle "preoccupazioni circa la possibilità che il presidente Putin faccia parte di qualcosa che parla di pace": lo annuncia il ministro degli Esteri Yvet x.com

Domani a Davos la firma della nuova organizzazione, ribattezzata "l'Onu privata di Trump". facebook