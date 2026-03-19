Cosa può guadagnare l’Italia con una giustizia riformata Chiacchiere con Pietro Ichino
Un esperto spiega come una riforma della giustizia possa influenzare l’Italia, sostenendo che ridurre l’irresponsabilità aumenterebbe la credibilità del sistema giudiziario, la quale a sua volta favorirebbe una maggiore fiducia nel futuro del paese. Secondo lui, eliminare il corporativismo contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei cittadini e migliorare l’efficienza della giustizia.
Meno irresponsabilità uguale più credibilità. Più credibilità uguale più giustizia. Meno corporativismo uguale più fiducia nel futuro. Pietro Ichino è uno dei volti simbolo del riformismo italiano e il suo volto è legato ad alcune stagioni coraggiose della storia recente del nostro paese. Ichino ha combattuto a lungo contro le rigidità autolesioniste del mercato del lavoro, ha combattuto a lungo contro le rigidità autolesioniste delle corporazioni, ha combattuto a lungo contro le rigidità autolesioniste del nostro sistema burocratico e oggi ha scelto di far propria una nuova battaglia riformistica che non ha forse la stessa portata di quella del Jobs Act ma che potrebbe aiutare l’Italia a fare un passo in avanti per avere una giustizia più forte, più credibile, più efficiente e dunque meno autolesionista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
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