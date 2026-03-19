Un esperto spiega come una riforma della giustizia possa influenzare l’Italia, sostenendo che ridurre l’irresponsabilità aumenterebbe la credibilità del sistema giudiziario, la quale a sua volta favorirebbe una maggiore fiducia nel futuro del paese. Secondo lui, eliminare il corporativismo contribuirebbe a rafforzare la fiducia dei cittadini e migliorare l’efficienza della giustizia.

Meno irresponsabilità uguale più credibilità. Più credibilità uguale più giustizia. Meno corporativismo uguale più fiducia nel futuro. Pietro Ichino è uno dei volti simbolo del riformismo italiano e il suo volto è legato ad alcune stagioni coraggiose della storia recente del nostro paese. Ichino ha combattuto a lungo contro le rigidità autolesioniste del mercato del lavoro, ha combattuto a lungo contro le rigidità autolesioniste delle corporazioni, ha combattuto a lungo contro le rigidità autolesioniste del nostro sistema burocratico e oggi ha scelto di far propria una nuova battaglia riformistica che non ha forse la stessa portata di quella del Jobs Act ma che potrebbe aiutare l’Italia a fare un passo in avanti per avere una giustizia più forte, più credibile, più efficiente e dunque meno autolesionista. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Cosa può guadagnare l’Italia con una giustizia riformata. Chiacchiere con Pietro Ichino

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