Referendum giustizia | vademecum per votare al netto delle tifoserie – L’analisi di Pietro Ichino

Il 22 marzo i cittadini sono chiamati a esprimersi su un referendum riguardante la revisione degli articoli 104 e 105 della Costituzione, con alcune aggiunte di modifiche di coordinamento agli articoli 87, 102, 106, 107 e 110. Il voto si svolge in un contesto di attenzione politica e pubblica, con l’obiettivo di approvare o respingere le proposte di modifica costituzionale. La consultazione si svolge senza coinvolgimento diretto di tifoserie o divise ideologiche.

Il 22 marzo siamo chiamati a votare su una riscrittura degli articoli 104 e 105 della Costituzione, cui si aggiungono piccole modifiche, di mero coordinamento, degli articoli 87, 102, 106, 107 e 110. Che cosa dispone la nuova legge costituzionale. Riaffermato il principio fondamentale per cui «la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», la riforma prevede una separazione netta non soltanto tra le carriere dei magistrati giudicanti e quelle dei requirenti, cioè dei pubblici ministeri – che con la legge Cartabia del 2022 sono state già quasi del tutto distinte – ma anche tra i rispettivi organi di autogoverno. 🔗 Leggi su Open.online

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