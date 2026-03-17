La presidente del Consiglio ha partecipato a Pulp Podcast, il popolare format online condotto da Fedez e Mr. Durante l’intervista, sono stati invitati anche Schlein e Conte, ma entrambi hanno rifiutato l’invito e hanno preferito non partecipare. Meloni ha commentato la loro decisione con una frase rivolta al pubblico. La conversazione si è concentrata su vari temi di attualità senza approfondimenti ulteriori.

La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni approda su Pulp Podcast, il seguitissimo format web condotto da Fedez e Mr. Marra, in una puntata speciale disponibile da giovedì 19 marzo. L’intervista, registrata eccezionalmente a Roma, è stata programmata strategicamente a soli tre giorni dal referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. Nonostante l’invito formale rivolto anche ai leader dell’opposizione, Elly Schlein e Giuseppe Conte hanno declinato o ignorato la proposta, scatenando la dura reazione dei conduttori, in particolare di Davide Marra che in una storia sul suo profilo Instagram ha condiviso lo screenshot delle mail inviate ai due leader dell’opposizione scrivendo: “ Ora non piangete “. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Meloni da Fedez a Pulp Podcast: Schlein e Conte invitati ma hanno detto no: “Adesso non piangete”

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