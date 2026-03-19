Dopo la morte di Hartono, il Como mantiene la sua direzione con la presidenza di Suwarso, rappresentante in Italia. Il figlio Roberto e il nipote Victor sono coinvolti nelle attività del club, assicurando la continuità della gestione. La struttura societaria rimane focalizzata sulla famiglia, con ruoli chiave affidati a loro per il futuro del team.

Si è spento oggi a 86 anni Michael Bambang Hartono, proprietario, con il fratello minore Robert Budi, del Como 1907. I fratelli indonesiani, secondo la rivista Forbes, dal 2008 sono fra i cento uomini più ricchi del mondo con un patrimonio che sfiora i 50 miliardi di dollari. Ovviamente, questo rende il Como la proprietà più facoltosa del calcio italiano. "La società Como 1907 è profondamente addolorata per la scomparsa di Michael Bambang Hartono", si legge nel comunicato ufficiale. "Il club esprime le più sincere condoglianze alla famiglia Hartono e a tutto il Djarum Group. Sotto la guida della sua famiglia, il Club ha aperto un nuovo capitolo della sua storia e per questo la società lo ricorda con gratitudine e rispetto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cosa cambia al Como dopo la morte di Hartono? Il ruolo del figlio Roberto e del nipote Victor

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