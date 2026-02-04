Seif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader libico, è stato ucciso ieri nella sua casa di Zintan. La sua morte segna un momento cruciale per la Libia, che da anni naviga tra fazioni e milizie. Con lui scompare un attore scomodo che poteva ancora rappresentare un punto di riferimento per alcune fazioni politiche. La perdita di questa figura potrebbe portare a nuovi equilibri o a ulteriori tensioni nel Paese.

L’assassinio di Seif al-Islam Gheddafi, figlio dell’ex leader libico Muammar Gheddafi, avvenuto ieri alle 14:30 orario locale nel giardino della sua casa di Zintan, segna un passaggio simbolico e politico di grande rilevanza in un Paese che da anni vive in equilibrio instabile tra fazioni, milizie e ambizioni personali. Secondo quanto annunciato dal suo consigliere Abdullah Osman, Seif al-Islam è rimasto ucciso durante uno scontro armato nella regione di al-Hamada, nel sud-ovest della Libia, in circostanze ancora al centro di un’inchiesta giudiziaria. Le autorità della Procura generale libica hanno confermato che la vittima è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con la morte del figlio di Gheddafi esce di scena un attore scomodo. Cosa cambia in Libia

La notizia dell’uccisione di Saif al-Islam Gheddafi si diffonde tra confusione.

La notizia si diffonde rapidamente tra le strade di Tripoli, con fonti non ufficiali che parlano di una possibile uccisione di Saif al-Islam Gheddafi.

