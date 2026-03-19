A Cortina d’Ampezzo la stagione sciistica si protrae fino al 3 maggio, offrendo neve ancora in ottime condizioni e giornate più lunghe. La località si avvia verso le festività pasquali con l’atmosfera che si fa più vivace e l’ambiente ancora popolato dagli appassionati di sci. La neve rimane perfetta per chi vuole godersi gli ultimi giorni sulla neve prima della fine della stagione.

A Cortina d’Ampezzo la stagione sciistica continua anche in primavera e si prepara a vivere un periodo particolarmente interessante in vista delle festività pasquali. Dopo il successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, la località ampezzana rilancia infatti la propria offerta con condizioni della neve ancora ottime, giornate più lunghe e la possibilità di sciare fino al 3 maggio in alcune delle aree più amate del comprensorio. La primavera, in questo contesto, non rappresenta affatto la fine della stagione bianca. Al contrario, diventa una fase diversa ma altrettanto affascinante, in cui vivere la montagna con ritmi più distesi, temperature più gradevoli e una luce che accompagna le giornate fino al tardo pomeriggio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

© Periodicodaily.com - Cortina in primavera: sci fino al 3 maggio tra neve perfetta, giornate più lunghe e atmosfera post Olimpica

Articoli correlati

Leggi anche: La stagione dello sci fino al 3 maggio

Quando cambia l’ora? Da fine marzo giornate più lungheCon l’arrivo della primavera torna anche il consueto appuntamento del mese di marzo con il cambio dell’ora.

Tutto quello che riguarda Cortina in primavera sci fino al 3...

Discussioni sull' argomento Venezia - Cortina. Torna la Sci - Voga, quinta edizione; Dopo Paralimpiadi, Cortina riapre le Tofane e prolunga stagione sci; Cortina dopo le Olimpiadi è ancora più cool, viaggio tra i nuovi locali, i festival e i posti da conoscere; Giochi invernali Cortina-Milano 2026: il grande regista sportivo sarà Alberto Ghezze.

Cortina in Primavera: Pasqua sugli sci fino al 3 maggioNeve in ottime condizioni, giornate più lunghe, Faloria e Col Gallina aperti fino a maggio: a Cortina continua la stagione sciistica con offerte dedicate, dopo il successo dei Giochi 2026 e con lo ... ladigetto.it

Belluno, Cortina 2026, Olimpiadi | “Città olimpica”: domani la serata per dire grazie a volontari e atleti - facebook.com facebook

. @BeppeSala (Sindaco @ComuneMI): «Per Milano è stato un vero onore avere ospitato le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano Cortina 2026, i primi Giochi su territorio diffuso della storia, i più equi sul fronte della parità di genere». #MotoreItalia #Milano x.com