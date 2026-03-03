A Livigno, gli impianti di risalita continueranno a funzionare fino al 3 maggio, permettendo agli appassionati di sciare ancora per qualche giorno. La stagione invernale si protrarrà oltre le previsioni, offrendo opportunità di sci anche a fine primavera. Le temperature più miti non hanno ancora fermato le attività sulla neve, che resta in buone condizioni grazie alle recenti nevicate.

A Livigno si scierà fino al prossimo 3 maggio. Dopo aver vissuto uno dei momenti storici più esaltanti della sua storia, con la perfetta organizzazione delle prove olimpiche di snowboard e freestyle, il Piccolo Tibet è entrato ora in modalità "settimane bianche" e vivrà la parte di stagione in cui frotte di turisti potranno sfogarsi sulle piste preparate con cura e dedizione sui due versanti: quello del Mottolino da una parte e quello del Carosello 3000 e Sitas dall’altra. Una vera manna per gli sciatori che, grazie anche alle copiose nevicate di metà febbraio, potranno godere di piste bellissime fino a tarda primavera. "Le Olimpiadi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La stagione dello sci fino al 3 maggio

San Valentino: WizzAir lancia sconti fino al 25% per voli romantici in Europa fino a maggio 2026.La compagnia aerea WizzAir ha lanciato una promozione speciale in vista di San Valentino, offrendo sconti significativi per le coppie che desiderano...

Pronta la squadra (18 giovani atleti) dello Sci Club Aterno per la nuova stagione sportiva«Questi 18 ragazzi rappresentano il nostro grande orgoglio e sono certo che anche quest’anno sapranno portare in alto i colori del glorioso Sci Club...

Contenuti utili per approfondire La stagione dello sci fino al 3 maggio

Temi più discussi: La stagione dello sci fino al 3 maggio; Sciare in primavera conviene: ecco i comprensori migliori per farlo; Sole e neve ad alta quota: fino a quando si può sciare a Piancavallo; Gare, torte e solidarietà: chiusura di stagione dello Sci club Ivrea in ricordo di Nella Franco.

La stagione dello sci fino al 3 maggioA Livigno si scierà fino al prossimo 3 maggio. Dopo aver vissuto uno dei momenti storici più esaltanti della ... ilgiorno.it

Sci, Brignone chiude la stagione: Il mio corpo chiede il conto, mi prendo una pausaRoma – Il doppio miracolo di Milano Cortina l'ha resa tra le più grandi di sempre. Ma ora Federica Brignone ha bisogno di una pausa. Il mio corpo chiede il conto ha detto la regina dello sci, annunc ... ilsecoloxix.it

Si è conclusa a Soldeu la breve ma incredibile stagione agonistica di Federica #Brignone. La bicampionessa olimpica di supergigante e gigante a #MilanoCortina2026, ha deciso di non prendere parte né alle prossime tappe di Coppa del mondo in progr - facebook.com facebook

Tra le tante declinazioni dei mocassini, le tendenze della nuova stagione premiano questi modelli dall'estetica classica, che diventano gli indispensabili di un guardaroba capsule x.com