Quando cambia l’ora? Da fine marzo giornate più lunghe

Ogni anno, a fine marzo, si verifica il cambio dell’ora che segna l’inizio dell’ora legale. Da quel momento, le giornate diventano progressivamente più lunghe e si allungano fino all’autunno. L’evento interessa tutta Italia, con l’obiettivo di sfruttare meglio la luce naturale e risparmiare energia. Questo cambiamento avviene sempre alla stessa data, senza eccezioni annuali.

Con l’arrivo della primavera torna anche il consueto appuntamento del mese di marzo con il cambio dell’ora. Nel 2026 il passaggio all’ora legale avverrà nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Alle 2:00 del mattino gli orologi dovranno essere spostati un’ora avanti, direttamente alle 3:00, anche se molti dispositivi si aggiorneranno automaticamente. Il clima potrebbe ancora riservare sorprese e qualche ultimo colpo di freddo. Tuttavia, la sensazione di giornate più lunghe e luminose nelle ore serali segna simbolicamente il passaggio alla stagione primaverile. Perché esiste l’ora legale L’ora legale è stata introdotta per sfruttare meglio la luce naturale durante i mesi più luminosi dell’anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ora legale 2026: nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate un’ora avanti. Quando torna l’ora solareL'arrivo di marzo porta con sé una scadenza fissa nel calendario di ogni anno: il cambio dell'ora.

Cambio ora legale 2026, quando vanno spostate le lancette in ItaliaL'orario cambia nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, con un giorno di anticipo rispetto al 2025. Come sempre si perde un'ora di sonno, ma se ne guadagna una di luce naturale ogni giorno fino ... tg24.sky.it

Ora legale, quando cambia e perchè quest’anno arriva primaL’ora legale è stata introdotta per ridurre il consumo di energia elettrica attraverso un utilizzo più efficiente della luce naturale nelle ore serali. La prima adozione su vasta scala avvenne nel ... livesicilia.it

