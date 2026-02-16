La mozione di sfiducia | Respinta a maggioranza

Fratelli d’Italia annuncia che la mozione di sfiducia contro Marco Dondolini, coordinatore comunale di Viareggio, è stata respinta con il voto della maggioranza dei consiglieri. La decisione arriva dopo che alcuni esponenti del partito avevano presentato la richiesta, accusando Dondolini di gestioni discutibili. In consiglio comunale, la discussione si è accesa e ha coinvolto anche altri gruppi politici.

Fratelli d'Italia conferma che c'è stata una mozione di sfiducia nei confronti del coordinatore comunale di Viareggio Marco Dondolini, ma afferma che è stata respinta a maggioranza. E i meloniani chiariscono il tutto con una nota arrivata in redazione. "Nell'articolo riguardante atti interni al nostro partito, rileviamo la sua natura anacronistica essendo la questione ormai superata da tempo nell'ambito di procedure democratiche e condivise che FdI garantisce sempre al proprio interno. La mozione di sfiducia presentata verso il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia, Marco Dondolini è infatti di due settimane fa (ma non era mai stata resa pubblica, Ndr.