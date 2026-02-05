Legnano città universitaria | nell’ex Manifattura arrivano la Statale e i corsi di laurea per medici e infermieri

Legnano si prepara a cambiare volto. Nell’ex Manifattura, un’area ormai da tempo in disuso nel cuore della città, arriveranno i corsi di laurea della Statale di Milano. L’obiettivo è creare un polo universitario che offra corsi di medicina e infermieristica, portando studenti e insegnanti in centro. La trasformazione dell’area sta avanzando, e ora sembra imminente l’apertura di questa nuova sede che potrebbe dare una svolta alla vita della città.

Legnano (Milano), 5 febbraio 2026 – Il segreto sta per essere svelato: l’ex Manifattura, area dismessa in pieno centro la cui trasformazione è attesa ormai da anni, diventerà anche sede di un distaccamento dell’Università Statale di Milano. Si tratterà di una sede direttamente collegata alla formazione universitaria in campo medico e sanitario. È fissata per la settimana prossima l’illustrazione del progetto forse più atteso in città per l’importanza che riveste nel futuro di Legnano il recupero di quest’area dismessa da circa 40mila metri quadrati. La presentazione avverrà in due giornate: mercoledì sotto i riflettori sarà l’intesa fra Statale di Milano, Città Metropolitana e Comune di Legnano per la realizzazione del nuovo insediamento universitario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice, ha più volte dichiarato di avere un ultimo obiettivo da portare a termine prima della fine del suo mandato: il recupero dell’ex Manifattura nel centro città.

