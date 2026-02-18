Incidente mortale sulla A26 assolti in appello due poliziotti

Due poliziotti di Genova sono stati assolti in appello dopo un incidente mortale sulla A26, perché la corte ha ritenuto che non ci fosse loro responsabilità nell’omissione di soccorso. La decisione arriva a seguito di un processo che aveva coinvolto i due agenti, precedentemente condannati in primo grado. La vicenda risale a un incidente stradale avvenuto qualche anno fa, che costò la vita a un uomo. La corte ha deciso di ribaltare la prima sentenza, ritenendo che i poliziotti non abbiano agito in modo negligente.

La Corte d'appello di Genova ha assolto due poliziotti genovesi in servizio alla polizia di frontiera, ribaltando la sentenza di primo grado che li aveva condannati per omissione di soccorso. Secondo i giudici, i due agenti non si erano accorti dell'incidente avvenuto in autostrada e, dunque, non si erano fermati né avevano contattato la centrale operativa. L'assoluzione è stata pronunciata con la formula "perché il fatto non sussiste". L'incidente risale al 9 gennaio 2024 ed era costato la vita a Mario Giglio, 73 anni. L'uomo, lungo l'autostrada A26 tra Masone e lo svincolo per la A10, aveva tamponato un camion all'interno di una galleria.