Corriere dello Sport | Napoli ripartenza a Cremona | Conte si affida al talento di Neres
"> Niente palme né deserto, ma a Cremona l’aria è fredda e il sole accompagna il ritorno del Napoli in campionato. Sei giorni dopo il trionfo in Supercoppa, gli azzurri di Antonio Conte ricominciano la rincorsa scudetto allo Zini, in una trasferta che nasconde più insidie di quanto dica la classifica. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’ultima uscita lontano dal Maradona, a Udine, è costata al Napoli il primo posto: la quarta sconfitta in Serie A e la settima stagionale, tutte maturate in trasferta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, via alla maratona: Conte riparte da Cremona”
Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, Conte prepara la ripartenza: confronto rinviato a dopo la sosta”
Conte in un mese ha ridisegnato una squadra nuova: ecco come Antonio ha rilanciato il Napoli; Napoli-Milan 2-0, la semifinale di Supercoppa Italiana in diretta: gol Neres e Hojlund, Conte in finale; Da Lucca a Mainoo, come cambia il mercato del Napoli con il saldo zero; Numero funambolico e solito lavoro di sacrificio. Le pagelle dei quotidiani per Politano dopo Napoli-Milan 2-0.
Corriere dello Sport: “Napoli, Conte come il signor Wolf: a Riyadh rimette tutto in ordine” - È il filo conduttore del racconto firmato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, che paragona l’allenatore azzurro al ce ... napolipiu.com
Corriere dello Sport: “Con Lobo play è un altro Napoli” - Con il ritorno dal primo minuto dello slovacco, giovedì nella semifinale di Supercoppa contro il Milan, il Napol ... napolipiu.com
Napoli-Milan 2-0, la semifinale di Supercoppa Italiana in diretta: gol Neres e Hojlund, Conte in finale - Gli azzurri vincono la prima semifinale a Riad con un gol per tempo: i campioni d'Italia attendono una tra Bologna e Inter in finale ... corriere.it
Diego Perotti a Il Corriere dello Sport: "La vedo già la nuova Roma. La mano dell'allenatore è evidente: si percepisce il cambiamento, si vede il lavoro che sta facendo con la squadra. Sono convinto che a fine stagione parleremo di una Roma che avrà fatto - facebook.com facebook
La famiglia del Corriere dello Sport vi augura buone feste #CorrieredelloSport x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.