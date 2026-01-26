Mostra una maglia del Livorno ai tifosi del Grosseto Daspo di 5 anni a tifoso del Montevarchi

La polizia di Arezzo ha adottato due provvedimenti Daspo, uno dei quali con obbligo di presentazione per cinque anni, per contrastare la violenza negli eventi sportivi. Tra le misure, un tifoso del Montevarchi è stato sanzionato per cinque anni, mentre sono stati mostrati messaggi di rispetto tra tifosi, come la maglia del Livorno ai supporter del Grosseto. Questi interventi mirano a garantire la sicurezza durante le manifestazioni sportive.

AREZZO – Nell’ambito dell’attività della polizia volta alla prevenzione ed al contrasto della violenza in occasione di competizioni sportive, il questore della Provincia di Arezzo ha adottato, per alcuni recenti avvenimenti, due provvedimenti Daspo, di cui uno con obbligo di presentazione per la durata di cinque anni. In particolare, quest’ultimo provvedimento è stato adottato a seguito degli episodi che hanno caratterizzato il post partita Aquila Montevarchi-Grosseto, disputatosi in data 18 gennaio allo stadio comunale Brilli Peri allorquando un sostenitore della squadra locale si è palesato nell’area dedicata al deflusso dei tifosi ospiti, iniziando ad inveire, gridare e gesticolare all’indirizzo degli stessi, mostrando loro una maglia del Livorno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

