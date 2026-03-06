Cori razzisti e aggressioni Il Mezzano si dissocia | Giocheremo a porte chiuse

Durante il match tra la squadra di casa di Mezzano e la Vis Faventia, si sono verificati cori razzisti e atti di aggressione. La società di Mezzano ha annunciato che giocherà le prossime partite a porte chiuse, dissociandosi ufficialmente dagli incidenti avvenuti domenica scorsa. La partita si è svolta nel contesto di un confronto tra le due squadre che occupano le prime posizioni del girone M di Seconda Categoria.

Non si è ancora spenta l’eco di quanto accaduto domenica scorsa a Mezzano, durante il big match del girone M di Seconda Categoria tra la squadra di casa, seconda in classifica, e la Vis Faventia, prima. La denuncia, via social, della Vis Faventia sul comportamento di una frangia – peraltro numericamente non rilevante – della tifoseria del Mezzano, ha visto la società di casa prima prendere le distanze dall’accaduto e dal gruppo dei propri supporters. Poi, dopo le pubbliche scuse alla Vis Faventia per quanto accaduto, compresa l’aggressione prima verbale e fisica, ad un gruppo di giovani tifosi della formazione manfreda, la società ravennate ha preso una drastica decisione, come si legge in un comunicato ufficiale del club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

