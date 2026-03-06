Cori razzisti e aggressioni Il Mezzano si dissocia | Giocheremo a porte chiuse

Da ilrestodelcarlino.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il match tra la squadra di casa di Mezzano e la Vis Faventia, si sono verificati cori razzisti e atti di aggressione. La società di Mezzano ha annunciato che giocherà le prossime partite a porte chiuse, dissociandosi ufficialmente dagli incidenti avvenuti domenica scorsa. La partita si è svolta nel contesto di un confronto tra le due squadre che occupano le prime posizioni del girone M di Seconda Categoria.

Non si è ancora spenta l’eco di quanto accaduto domenica scorsa a Mezzano, durante il big match del girone M di Seconda Categoria tra la squadra di casa, seconda in classifica, e la Vis Faventia, prima. La denuncia, via social, della Vis Faventia sul comportamento di una frangia – peraltro numericamente non rilevante – della tifoseria del Mezzano, ha visto la società di casa prima prendere le distanze dall’accaduto e dal gruppo dei propri supporters. Poi, dopo le pubbliche scuse alla Vis Faventia per quanto accaduto, compresa l’aggressione prima verbale e fisica, ad un gruppo di giovani tifosi della formazione manfreda, la società ravennate ha preso una drastica decisione, come si legge in un comunicato ufficiale del club. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

cori razzisti e aggressioni il mezzano si dissocia giocheremo a porte chiuse
© Ilrestodelcarlino.it - Cori razzisti e aggressioni. Il Mezzano si dissocia: "Giocheremo a porte chiuse"

Leggi anche: Cori razzisti contro un giocatore dell'Hockey Novara: daspo per il tifoso individuato

Udinese-Napoli, cori razzisti sul Vesuvio: cosa ha fatto l’arbitro SozzaUn altro, spiacevole episodio di razzismo è avvenuto durante la sfida tra Udinese e Napoli.

Contenuti e approfondimenti su Cori razzisti.

Temi più discussi: Cori razzisti e aggressioni. Il Mezzano si dissocia: Giocheremo a porte chiuse; Incredibile ma vero: Roma sanzionata, Verona no!; Verona-Napoli, aggressione verbale ai giornalisti napoletani in tribuna stampa! | VIDEO; Verona-Napoli: insulti razzisti per i napoletani e per Lukaku, tentativi di aggressione in tribuna.

cori razzisti e aggressioniA Verona in tribuna insulti razzisti e tentativi di aggressione (Repubblica)A Verona in tribuna insulti razzisti e tentativi di aggressione. È la denuncia del quotidiano la Repubblica a firma Marco Azzi ... ilnapolista.it

La denuncia in Seconda Categoria: «Cori razzisti e ragazzini aggrediti in tribuna»Accuse pesantissime nei confronti del Mezzano e dei suoi tifosi da parte del Faventia, società calcistica che milita nel girone M del campionato di calcio ... ravennaedintorni.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.