Preparazione pesante o campi poco adeguati? La verità è che il Napoli non ha capito la causa di tanti infortuniCorbo

Il Napoli si trova ad affrontare una serie di infortuni che compromettono la sua preparazione. Secondo Antonio Corbo, la causa di questi problemi potrebbe essere legata a una comprensione incompleta delle ragioni alla base degli infortuni. In vista della sfida con la Juventus, analizzare le cause e le strategie di recupero risulta fondamentale per affrontare al meglio questa fase della stagione.

Antonio Corbo, nel suo editoriale pubblicato su Repubblica, ha parlato del momento del Napoli in vista della delicatissima sfida contro la Juve. Più che di 11 calciatori, ci sarà bisogno di 11 eroi. Juve-Napoli, gli azzurri dovranno essere eroi. Scrive Corbo: Juve-Napoli è una non partita. Perché le squadre non partono alla pari. Vincere per Spalletti è possibile, normale, magari probabile. Anche per Conte è possibile, forse meno probabile, non certo normale. Arriva in totale emergenza, più che di giocatori ha bisogno di eroi. Nessuna squadra al mondo può essere la stessa senza Meret, De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Rrahmani,Politano, Neres oltre a Lang e Lucca appena ceduti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

