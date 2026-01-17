Napoli più forte di assenze e infortuni Lobotka-gol e 1-0 al Sassuolo
Il Napoli si impone 1-0 contro il Sassuolo, dimostrando resilienza nonostante le assenze di Elmas, Rrahmani e Politano. Dopo tre pareggi consecutivi, i campioni d'Italia tornano alla vittoria in un match caratterizzato da una prestazione sofferta. La rete di Lobotka si rivela decisiva in una partita in cui la squadra ha dimostrato compattezza e determinazione.
Elmas, Rrahmani e Politano costretti a fermarsi, vittoria sofferta per i campioni d'Italia NAPOLI - Dopo tre pareggi consecutivi, un Napoli in emergenza totale torna a vincere in campionato e lo fa per 1-0 contro il Sassuolo. Al 'Maradona' è il ritorno al gol dopo tre anni e cinque mesi di Lobotka a regalare tre punti alla squadra di Antonio Conte (in tribuna per la seconda e ultima giornata di squalifica) che sale a 43 punti in classifica, a -6 dalla capolista Inter (vincente nel pomeriggio a Udine). Continua invece la crisi dei neroverdi, a secco di vittorie dal 6 dicembre scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
