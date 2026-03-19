Coranica apre le porte A Lucca il dialogo tra cristiani e musulmani

A Lucca, in questi giorni, si svolge l’evento “Coranica” che ha portato insieme cristiani e musulmani per confrontarsi e condividere le proprie tradizioni. La manifestazione ha trasformato la città in un punto di incontro tra le due comunità religiose, creando uno spazio di dialogo e confronto aperto. La giornata si svolge nel rispetto delle diverse identità e credenze presenti in città.

Questi giorni di " Coranica " hanno fatto di Lucca il luogo di incontro e di dialogo tra cristiani e musulmani. Oltre alla mostra, inaugurata venerdì scorso in san Cristoforo e nella biblioteca statale, è in programma la giornata di studio di dopodomani, sabato 21 marzo. Il tutto parte dalla figura del religioso lucchese Ludovico Marracci, autore della traduzione del Corano data alle stampe nel 1698, e arriva alla firma avvenuta nel 2019, ad Abu Dhabi, del Documento sulla Fratellanza da parte di Papa Francesco e del Grande Imam di Al-Azhar, Ahmed Al-Tayyeb. L’incontro di sabato riunirà a Lucca studiosi, rappresentanti religiosi ed esperti da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Coranica apre le porte. A Lucca il dialogo tra cristiani e musulmani Articoli correlati Dialogo cristiani e musulmani. Lucca ‘ponte‘ tra religioni nel segno del Corano di MarracciC’erano anche i discendenti del padre Ludovico Marracci all’inaugurazione della mostra "Coranica. Coranica a Lucca: il dialogo tra fedi per la paceLa mostra Coranica apre oggi a Lucca, nella chiesa di San Cristoforo, per promuovere il dialogo tra Islam e Cristianesimo. Altri aggiornamenti su Coranica apre Argomenti discussi: Coranica apre le porte. A Lucca il dialogo tra cristiani e musulmani; Lucca capitale del dialogo religioso. In San Cristoforo si apre ‘Coranica‘ la mostra per entrare dentro l’Islam.