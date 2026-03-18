Coppa d’Africa nel caos | Il Marocco è campione a tavolino Tolta la vittoria al Senegal

Due mesi dopo la fine della Coppa d’Africa, la competizione torna al centro delle polemiche. La Caf ha deciso di assegnare il titolo al Marocco a tavolino, eliminando la vittoria del Senegal. La decisione è stata presa senza precedenti e ha riacceso il dibattito tra le federazioni coinvolte. La situazione resta irrisolta e continua a suscitare reazioni contrastanti.

Due mesi dopo la conclusione la Coppa d’Africa torna nel coas e a far discutere. Con una decisione senza precedenti, la Caf. Federazione calcistica Africana, ha assegnato la vittoria finale al Marocco, togliendola al Senegal che aveva prevalso sul campo ai tempi supplementari. COPPA D’AFRICA NEL CAOS: COSA È SUCCESSO NELLA FINALE MAROCCO-SENEGAL Nei minuti finali della gara i senegalesi avevano protestato violentemente per un rigore, a loro avviso, molto dubbio assegnato ai Marocco, prendendo la decisione di abbandonare il campo per oltre venti minuti, per poi rientrare su invito del loro capitano Mane’ per far battere il penalty dal giocatore marocchino Brahim Diaz, che però lo fallisce. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Coppa d’Africa nel caos: Il Marocco è campione a tavolino. Tolta la vittoria al Senegal Articoli correlati Coppa d’Africa: Marocco campione, Senegal perde a tavolinoLa Confederazione africana di calcio ha assegnato la vittoria della Coppa d’Africa al Marocco. Coppa d’Africa, vittoria assegnata al Marocco a tavolino: annullato il successo del SenegalIl Marocco è stato a sorpresa proclamato vincitore della Coppa d’Africa dalla Commissione d’appello, che ha ribaltato la vittoria del Senegal nella... SCANDALO IN COPPA D’AFRICA! #senegal #marocco #brahimdiaz #rigore #var Aggiornamenti e contenuti dedicati a Coppa d'Africa nel caos Il Marocco è... Temi più discussi: Il ritiro del Senegal, il cucchiaio di Brahim, l'asciugamano: cosa è successo nella finale di Coppa D'Africa; La Coppa d'Africa è tolta al Senegal, Marocco decretato campione; Coppa d'Africa, Marocco campione a tavolino: trofeo tolto al Senegal; Tolta la coppa d’Africa al Senegal, accolto il ricorso: il Marocco è campione. Calcio, Coppa d’Africa assegnata a tavolino al Marocco: il Senegal annuncia ricorsoA due mesi esatti dalla finale della Coppa d'Africa 2026 di calcio la CAF riscrive il risultato acquisito sul campo con la vittoria del Senegal, ... oasport.it Evra al veleno contro la CAF: La Coppa d'Africa ha perso credibilità. Poi risponde ai commenti razzistiIl calciatore senegalese naturalizzato francese, si è esposto sui social per la decisione di assegnare la vittoria a tavolino al Marocco dopo due mesi dalla vittoria del Senegal. Poi si scaglia contro ... corrieredellosport.it COPPA TITANO 2025/26 L'edizione numero 68 della Coppa Titano conoscerà le finaliste con le sfide tra Tre Fiori – Virtus e Juvenes/Dogana – La Fiorita. FSGC - Federazione Sammarinese Giuoco Calcio - facebook.com facebook Juve: Zirkzee con Vlahovic Coppa d'Africa data al Marocco! "E adesso l'impresa a San Siro" Retegui e il Milan: contatto! Buongiorno con la prima pagina di Tuttosport x.com