Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal Coppa d' Africa 2025 al Marocco a tavolino

Da gazzetta.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo due mesi, la Commissione d'Appello della Federcalcio africana ha deciso di squalificare il Senegal, portando alla assegnazione della Coppa d'Africa 2025 al Marocco in via ufficiale. La decisione è stata presa in seguito al ricorso presentato e accolto in secondo grado, modificando così l'esito precedente del torneo. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore.

Subito un rapido sguardo al calendario. No, non è il primo aprile ma il 17 marzo. Non è uno scherzo. La Caf, federazione calcistica africana, ha accolto il ricorso del Marocco, a due mesi dalla disputa della finale persa sul campo 1-0 dai Leoni dell'Atlante, squalificando il Senegal, decretando il successo a tavolino dei padroni di casa per 3-0 e assegnando di conseguenza il trofeo ai marocchini. Una notizia che ha sorpreso tutti perché la commissione disciplinare aveva respinto il ricorso del Marocco. A ribaltare però la decisione è stata il Board di Appello della Caf che nella serata di martedì ha quindi accolto le rimostranze dei maghrebini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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