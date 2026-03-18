Dopo due mesi, la Commissione d'Appello della Federcalcio africana ha deciso di squalificare il Senegal, portando alla assegnazione della Coppa d'Africa 2025 al Marocco in via ufficiale. La decisione è stata presa in seguito al ricorso presentato e accolto in secondo grado, modificando così l'esito precedente del torneo. La comunicazione è stata resa nota nelle ultime ore.

Subito un rapido sguardo al calendario. No, non è il primo aprile ma il 17 marzo. Non è uno scherzo. La Caf, federazione calcistica africana, ha accolto il ricorso del Marocco, a due mesi dalla disputa della finale persa sul campo 1-0 dai Leoni dell'Atlante, squalificando il Senegal, decretando il successo a tavolino dei padroni di casa per 3-0 e assegnando di conseguenza il trofeo ai marocchini. Una notizia che ha sorpreso tutti perché la commissione disciplinare aveva respinto il ricorso del Marocco. A ribaltare però la decisione è stata il Board di Appello della Caf che nella serata di martedì ha quindi accolto le rimostranze dei maghrebini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Incredibile! Dopo due mesi la Caf squalifica il Senegal. Coppa d'Africa 2025 al Marocco a tavolino

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