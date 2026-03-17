Coppa d’Africa 2025 clamoroso ribaltone della CAF! Il Senegal perde a tavolino Marocco campione Cos’è successo

La CAF ha deciso di annullare la vittoria del Senegal nella Coppa d’Africa 2025, assegnando il titolo al Marocco. La decisione è arrivata dopo un procedimento legale e una revisione delle partite, che ha portato alla perdita a tavolino del Senegal. La situazione ha suscitato grande sorpresa tra gli appassionati di calcio, lasciando il pubblico senza parole.

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