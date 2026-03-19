cooperative sociali in campo per diritti e lavoro

Le cooperative sociali in Italia contano oltre 5.500 lavoratori e un fatturato di 175 milioni di euro. Attive nei servizi di utilità sociale, sono rappresentate da 129 cooperative che operano in diversi settori. Queste realtà si occupano di offrire servizi essenziali e di sostenere l’inserimento lavorativo, contribuendo al settore sociale e dei servizi pubblici.

Oltre 5.500 lavoratori con 175 milioni di euro di fatturato e 129 cooperative nei servizi di utilità sociale. Sono i numeri della cooperazione sociale, il principale comparto di Confcooperative Marche e uno dei pilastri del welfare regionale, emersi dalla relazione presentata a Civitanova, in un convegno al Cosmopolitan per l’assemblea di Federsolidarietà Marche. Un momento di confronto sulle trasformazioni del welfare e le sfide nei territori marchigiani, tra cui l’invecchiamento della popolazione, le nuove povertà e l’inclusione lavorativa. Sono intervenuti Massimo Stronati, presidente di Confcooperative Marche, la sottosegretaria alla... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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