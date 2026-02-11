Zaki altro che diritti umani | in campo con antagonisti e pro-Pal E da ingrato attivista corre dai centri sociali

Patrick Zaki si schiera apertamente con gli antagonisti e i gruppi pro-Palestina, scatenando le polemiche. In un momento delicato, il ricercatore egiziano, tornato in Italia grazie a un volo di Stato, si presenta come un attivista che non ha paura di fare scelte contro le istituzioni che lo hanno salvato dalla detenzione in Egitto. La sua presenza ai centri sociali e la sua posizione pubblica stanno facendo discutere, lontano dalla neutralità che si sarebbe aspettata.

Non che i suoi silenzi – e meno che mai le sue dichiarazioni centellinate – lasciano margini al dubbio, ma oggi piuù che mai, a pochi giorni da un’evento clou in casa militante di stampo pro-Pal, Patrick Zaki, il ricercatore egiziano che deve la sua libertà all’instancabile lavorio diplomatico del governo Meloni e a un volo di Stato che lo ha riportato in Italia nell’estate del 2023, ha scelto di slatentizzare platealmente da che parte stare. E non è la parte delle istituzioni che lo hanno salvato da una terribile carcerazione egiziana e dalle maglie intricate di un burocrazia giudiziaria che continuava a ignorare appelli e rinviare udienze, riportandolo in quel di Bologna dove studiava, né quella del buonsenso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Zaki, altro che diritti umani: in campo con antagonisti e pro-Pal. E da (in)grato attivista corre dai centri sociali

