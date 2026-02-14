Convocati Bologna per Torino | le scelte di Italiano e le tre assenze rossoblù

Il tecnico Italiano ha convocato il Bologna per la partita contro il Torino, dopo che tre giocatori sono rimasti a riposo. La squadra si prepara a scendere in campo con alcune novità, mentre i tifosi attendono di vedere come si svilupperà la sfida. Tra le assenze ci sono nomi importanti, ma la rosa si presenta comunque motivata a ottenere un risultato positivo.

Un nuovo confronto di Serie A si avvicina tra Bologna e Torino, con la rosa rossoblù pronta a rispondere alle aspettive della stagione. In vista della 25ª giornata, la guida tecnica ha reso nota la lista dei convocati, puntando a una risposta positiva in campo nonostante alcune assenze pesanti. L'obiettivo è rimettere in carreggiata la squadra sfruttando l'esperienza dei veterani e la freschezza di promettenti giovani, senza distrazioni né cali di concentrazione. Il tecnico ha convocato 21 calciatori per affrontare i Granata. Tra i fuorigioco della lista compaiono tre assenze significative: De Silvestri e Heggem non disponibili per problemi fisici, a cui si aggiunge la squalifica di Pobega, riducendo le opzioni a centrocampo.