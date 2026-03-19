Bisseck decisione a sorpresa di Nagelsmann | l’elenco completo dei convocati

Il commissario tecnico della nazionale tedesca ha annunciato i convocati per le prossime partite di fine marzo, escludendo dalla lista il giocatore Bisseck. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori spiegazioni. La lista completa dei convocati è stata resa pubblica e diffusa attraverso i canali ufficiali della federazione. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito in merito alla scelta.

Inter News 24 Bisseck non è stato inserito nell’elenco dei convocati dal CT della Germania Nagelsmann per le sfide di fine marzo. La marcia dell’ Inter verso lo scudetto non conoscerà soste durante la pausa Nazionali per Yann Bisseck. Il difensore tedesco, colonna della retroguardia di Cristian Chivu che sta dominando il campionato con 68 punti, è stato infatti escluso a sorpresa dalla lista dei convocati di Julian Nagelsmann per le amichevoli di fine marzo contro Svizzera e Ghana. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Bisseck non convocato dalla Germania: l’elenco completo. Nonostante il debutto in Nazionale maggiore avvenuto esattamente un anno fa proprio contro l’Italia, il centrale nerazzurro resterà ad Appiano Gentile. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bisseck, decisione a sorpresa di Nagelsmann: l’elenco completo dei convocati Articoli correlati Leggi anche: Convocati Fiorentina per l’Udinese, le scelte di Vanoli: l’elenco completo Leggi anche: Convocati Cremonese per il Genoa, le scelte di Nicola: l’elenco completo Aggiornamenti e contenuti dedicati a Bisseck decisione a sorpresa di... Argomenti discussi: Verona-Inter, Bisseck doveva essere espulso? La decisione del Var, la regola. Ecco cosa è successo. Genoa-Inter 1-2, le pagelle: Bisseck protagonista a sorpresa (7), Lautaro di potenza (7,5), Chivu vola in vetta (7)L’Inter di Cristian Chivu non fallisce la grande occasione e, dopo le frenate di Milan e Napoli, espugna Marassi, superando il Genoa e prendendosi la vetta della classifica in solitaria, a +1 e +2 su ... leggo.it Inter, futuro in bilico per Bisseck: Premier League in pressing, decisioni a fine stagioneLa situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane, con alcuni club di Premier League pronti ad affacciarsi con decisione. Bisseck, arrivato a Milano nel 2023, ha attirato l’attenzione per ... it.blastingnews.com