Venerdì pomeriggio, alla UniAstiss di Piazzale De Andrè, si tiene un incontro sulla strada da seguire per rendere sostenibili le attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. La discussione si concentra sulle sfide e le strategie che il futuro potrebbe portare per l’ente, con partecipanti pronti a confrontarsi sulle prossime mosse.

Venerdì 6 febbraio alle ore 17.30, nel polo universitario di UniAstiss a Piazzale Fabrizio De Andrè, si terrà un incontro dedicato alle scelte strategiche che il futuro riserva alla Fondazione Cassa di Risparmio di Asti. L’evento, organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria, si colloca in un momento di profonda trasformazione per le istituzioni di carattere sociale e culturale legate al sistema bancario. L’obiettivo è esaminare le sfide che la fondazione dovrà affrontare nei prossimi anni, con particolare attenzione alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del territorio astigiano. Il dibattito si propone di esplorare non solo le strategie operative, ma anche le scelte di valore che dovranno guidare le scelte future, in un contesto segnato da mutamenti demografici, crescente bisogno di innovazione sociale e pressioni economiche globali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Future sostenibili: sfide e strategie della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti al convegno

Approfondimenti su Cassa di Risparmio Asti

La Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena presenta il suo nuovo libro strenna per il Natale 2025, dedicato all’evoluzione del centro storico della città.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cassa di Risparmio Asti

Argomenti discussi: FUTURE LAB: C’È CHIMICA!; Università e transizione ecologica: ricerca e formazione sono la chiave del futuro sostenibile; Montagna, Milano-Cortina 2026 come punto di svolta: benefici e sfide future; Tesi di laurea sui rifiuti zero. Pescaglia, Capannori e Ascit nello studio di Christian Triglia.

Mobilità elettrica: opportunità e sfide per il futuro del trasportoLa mobilità elettrica sta rapidamente emergendo come una delle soluzioni più promettenti per affrontare le sfide ambientali e di sostenibilità nel settore dei trasporti. Le opportunità offerte da ques ... tuobenessere.it

Future Hub a Klimahouse 2026: l’ecosistema dell’innovazione per l’edilizia del futuroFuture Hub è il cuore dell’innovazione a Klimahouse 2026: startup, tecnologie e soluzioni avanzate per progettare l’edilizia del futuro. guidafinestra.it

Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra | Volterra - facebook.com facebook