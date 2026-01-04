Controlli straordinari a Fondi e Terracina | ispezioni anche negli esercizi pubblici

Da latinatoday.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato 3 gennaio, i carabinieri hanno svolto controlli straordinari a Fondi e Terracina, con attenzione anche agli esercizi pubblici. L’intervento fa parte di un'operazione di monitoraggio del territorio finalizzata a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. Questi controlli rientrano in attività periodiche volte a mantenere la tranquillità nelle aree interessate.

Un servizio straordinario di controllo del territorio è stato effettuato nella serata di sabato 3 gennaio dai carabinieri. L'attività, finalizzata alla prevenzione di episodi legati alla criminalità comunale e dello spaccio di stupefacenti oltre che a una maggiore sicurezza della circolazione. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

