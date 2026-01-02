Gravato da un mandato di arresto europeo per droga 38enne catturato dalla polizia dorica

Nella tarda mattinata del 31 dicembre, la polizia di Ancona ha arrestato un uomo di 38 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene. Il soggetto è accusato di reati legati alla produzione e allo spaccio di droga in Romania. L’arresto si inserisce nelle attività di cooperazione internazionale per contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

ANCONA - Nella tarda mattinata del 31 dicembre, la polizia ha dato esecuzione a un mandato di arresto europeo (Mae) emesso dalle autorità rumene, a carico di un 38enne responsabile del reato di produzione, vendita e acquisto illecito di sostanze stupefacenti commesso sul territorio della Romania.

