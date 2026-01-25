Contratti Valditara | Con noi aumenti medi di 416 euro mensili

Durante un evento in Abruzzo, il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha illustrato le politiche retributive per il personale scolastico, evidenziando un incremento medio di 416 euro mensili. Nel corso dell'incontro, ha anche commentato le posizioni delle opposizioni parlamentari, sottolineando l’impegno del governo nel migliorare le condizioni salariali degli insegnanti e del personale scolastico.

Durante un incontro pubblico in Abruzzo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato a parlare delle politiche retributive per il personale scolastico, rivolgendo alcune considerazioni anche a esponenti delle opposizioni parlamentari. Al centro del suo intervento, l’iter di rinnovo dei contratti degli insegnanti e le risorse messe in campo dal governo. Secondo Valditara, le critiche sui presunti tagli al comparto scuola non tengono conto della situazione pregressa. Ha ricordato come per un decennio i contratti del settore siano rimasti fermi, sottolineando che il primo segnale di aumento, a suo dire modesto, sia arrivato solo nel 2018.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Valditara: “Due contratti in tre anni, mai avvenuto prima. Fino a 416 euro mensili per i docenti con la firma del nuovo contratto 2025-27”. E sulla Cgil: “Massimalista e radicale”

Valditara a tutto campo da Bari: le risposte del Ministro su maturità, app per lo psicologo, aumenti medi complessivi di 416 euro per i docenti dal 2019 al 2025-2027Il ministro Giuseppe Valditara interviene a Bari per aggiornare su temi scolastici e salariali.

