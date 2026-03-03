La guerra in Medio Oriente si protrae con nuovi attacchi: lunedì, due droni collegati all'Iran hanno colpito l’ambasciata statunitense in Arabia Saudita. Nessun ferito è stato segnalato, secondo fonti della CNN. Contestualmente, si segnala anche un attacco simile all’ambasciata negli Emirati del Kuwait. La situazione rimane tesa con azioni militari che coinvolgono diverse nazioni della regione.

Va avanti la guerra in Medio Oriente. L’ambasciata statunitense in Arabia Saudita è stata attaccata lunedì da due droni presumibilmente collegati all'Iran, ma non sono stati segnalati feriti, hanno riferito alla Cnn fonti. Il ministero della Difesa saudita ha confermato che l'ambasciata statunitense a Riyadh è stata attaccata da due droni, causando un "piccolo incendio e lievi danni all'edificio". Non ci sono state segnalazioni iniziali di feriti, ha confermato una delle due fonti alla Cnn. In seguito, il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (Irgc) dell'Iran ha dichiarato di aver avviato le operazioni per distruggere i "centri politici americani" nella regione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Continua la rappresaglia iraniana: droni contro le ambasciate Usa in Arabia Saudita e Kuwait

