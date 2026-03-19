Consiglio Ue Kallas | Abbiamo bisogno di uscire da guerra nel Golfo non di un' escalation – Il video

Durante la riunione del Consiglio dell'Unione Europea, il commissario ha sottolineato la necessità di evitare un'escalation nel conflitto nel Golfo, sottolineando che il focus deve rimanere sulla risoluzione pacifica. La discussione si è concentrata su questioni energetiche e altre tematiche di rilievo, con i rappresentanti che hanno preso parola per affrontare temi di attualità e sicurezza. La seduta si è svolta a Bruxelles e ha visto la partecipazione di vari membri.

(Agenzia Vista) Bruxelles19 marzo 2026 "Naturalmente oggi abbiamo un lungo ordine del giorno, argomenti molto importanti come l'energia. E il mercato unico, ma per quanto mi riguarda è ovviamente ciò che sta accadendo in Medio Oriente e in Ucraina. Quindi, innanzitutto in Medio Oriente, gli attacchi dell’Iran alle infrastrutture energetiche del Qatar creano ulteriore caos ed è chiaro che abbiamo bisogno di un’uscita da questa guerra, non di un’escalation", lo ha detto l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri Kallas al Consiglio Ue. Ebs Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Matteo Renzi e il tumore della pelle rimosso. 🔗 Leggi su Open.online

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