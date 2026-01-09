L’Italia sblocca l’accordo Ue-Mercosur Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma Meloni | Ecco perché abbiamo detto sì – Il video

Dopo 25 anni di negoziati, l’Unione Europea ha approvato l’accordo di libero scambio con il Mercosur, composto da Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Von der Leyen volerà in Paraguay per la firma, segnando un passo importante nelle relazioni commerciali tra le due realtà. La decisione è stata commentata positivamente anche dal governo italiano, evidenziando i possibili benefici economici e strategici di questa intesa.

Dopo 25 anni di negoziati l'Unione europea ha dato il via libera all'accordo di libero scambio con il Mercosur, il blocco sudamericano che riunisce Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. L'intesa che dovrebbe dar vita alla più grande area di libero scambio al mondo ( 700 milioni di consumatori ) è stata approvata oggi dal Consiglio – l'organo che rappresenta i governi dei 27 Stati membri – a maggioranza qualificata. Secondo quanto si apprende, Francia, Polonia, Austria, Irlanda e Ungheria hanno votato contro, mentre il Belgio si è astenuto. Determinante dunque per l'approvazione dell'accordo è stato il voto favorevole dell'Italia, garantito da Giorgia Meloni dopo lo stop imposto al vertice Ue di dicembre, quando Ursula von der Leyen aveva la valigia già pronta per volare in Brasile a firmarlo.

