Consiglio europeo | i leader riuniti a Bruxelles per far fronte al caos mediorientale

I leader europei si sono incontrati a Bruxelles in un Consiglio Europeo che, invece di concentrarsi su competitività e aiuti all’Ucraina, ha affrontato principalmente la crisi in Medio Oriente. La riunione si è svolta in un clima di tensione, con i partecipanti che hanno discusso le sfide rappresentate dal conflitto e dal caos nella regione. L'agenda originaria è stata quindi modificata per rispondere alle emergenze attuali.

Quello di oggi doveva essere un Consiglio Europeo incentrato sulla competitività e il supporto all’Ucraina. La grande guerra mediorientale, con il conseguente shock energetico globale, ha tuttavia forzatamente cambiato i piani. Sul tema più caldo, ovvero la guerra mediorientale, i leader europei hanno tenuto un incontro assieme al Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. “All’Iran dico: basta con gli attacchi ai vicini arabi e apra lo stretto di Hormuz. È tempo che la diplomazia prevalga, è tempo che la forza della legge prevalga sulla legge della forza”, ha aggiunto. Nelle bozze del testo all’esame dei leader durante il summit non si preannuncia però alcun intervento militare, o nessun invito a chiedere all’Alleanza Atlantica di farlo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Consiglio europeo: i leader riuniti a Bruxelles per far fronte al caos mediorientale Articoli correlati Ue, i leader arrivano a Bruxelles per il Consiglio europeoI leader europei arrivano a Bruxelles per il Consiglio europeo chiamato a discutere della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran e del... Foto di gruppo a Bruxelles al Consiglio Europeo, Meloni tra Merz e Kaja Kallas – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 In occasione della foto di gruppo a margine del Consiglio Europeo, la Presidente del Consiglio Giorgia... Una selezione di notizie su Consiglio europeo Temi più discussi: Consiglio europeo, 19 e 20 marzo 2026; Consiglio europeo: i 27 leader a Bruxelles, Ue alla prova. Sul tavolo Iran, escalation militare, energia. Prestito all’Ucraina, no di tre governi; Verso il Consiglio europeo. In ordine sparso, ma la situazione è cruciale; Seconda riunione del gruppo di lavoro informale sulla competitività europea. Consiglio europeo: i leader riuniti a Bruxelles per far fronte al caos mediorientaleL'odierno consiglio europeo si è aperto con un incontro informale tra Meloni, Merz e De Wever; nel summit dei 27 tanti i temi sul tavolo: l'escalation militare in Medio Oriente, le conseguenze in term ... panorama.it Consiglio Ue, i leader si riuniscono a Bruxelles. Dall’Iran all’energia, i temi sul tavoloLeggi su Sky TG24 l'articolo Consiglio Ue, i leader si riuniscono a Bruxelles. Dall’Iran all’energia, i temi sul tavolo ... tg24.sky.it Scontro tra Costa e Orban al Consiglio europeo sul prestito all'Ucraina, fumata nera. Kiev: esperti dell'Ue arrivati nel paese per ispezionare l'oleodotto Druzhba. Cremlino: "I negoziati trilaterali sono in pausa". - facebook.com facebook #Ue, foto di gruppo dei leader al Consiglio Europeo x.com