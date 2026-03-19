ue i leader arrivano a bruxelles per il consiglio europeo

I leader europei sono arrivati a Bruxelles per partecipare al Consiglio europeo, dove si discuterà della crisi energetica causata dalla guerra in Iran e del conflitto in Ucraina. L'incontro si concentra su questioni di attuale rilevanza e coinvolge rappresentanti di diversi paesi dell’Unione. La riunione si svolge nella capitale belga, con l’obiettivo di affrontare le sfide più urgenti della regione.

I leader europei arrivano a Bruxelles per il Consiglio europeo chiamato a discutere della crisi energetica innescata dalla guerra in Iran e del conflitto in Ucraina. Al quartier generale nella capitale belga, la presidente della Commissione e il presidente del Consiglio europeo, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, la presidente dell’Europarlamento Roberta Metsola, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, i premier di Spagna, Paesi Bassi, Lettonia e Slovenia, Pedro Sanchez, Rob Jetten, Evika Silina e Robert Golob. Al vertice anche la capa della diplomazia Ue Kaja Kallas. Iran, Hegseth: "Essere leader dell'IRGC o dei Basij sono professioni che oggi non vorrebbe nessuno: sono lavori temporanei" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

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