Congedo di paternità | come funziona nel 2026 e perché un padre su 3 ancora non lo usa

Da cultweb.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, il congedo di paternità obbligatorio è previsto dalla legge in Italia, ma i numeri mostrano che ancora un terzo dei padri non ne usufruisce. Nonostante la disponibilità di questa misura, la sua applicazione rimane limitata e molti padri scelgono di non prenderlo. I dati ufficiali evidenziano una diffusa resistenza all’utilizzo di questo diritto tra i papà italiani.

Nonostante il congedo di paternità obbligatorio sia una realtà consolidata in Italia, i dati del 2026 rivelano una situazione preoccupante: un padre su tre continua a non utilizzare questo diritto. Un fenomeno che evidenzia come le difficoltà nell’accesso a questa misura permangano, creando disparità significative tra diverse aree del Paese. Per chi aspetta un figlio nel 2026, è fondamentale sapere esattamente come funziona il congedo di paternità obbligatorio. Il diritto prevede un periodo di astensione dal lavoro della durata di 10 giorni, fruibili dai 2 mesi precedenti al presunto parto ai 5 mesi successivi a esso, disponibile per i padri lavoratori anche nei casi di adozione o affidamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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