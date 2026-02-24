Famiglia | Braga ' su congedo parentale no ideologico e arrogante nessun confronto'

Braga protesta contro il congedo parentale, che giudica ideologico e arrogante, accusando le autorità di non aver aperto un confronto. La sua famiglia ha deciso di manifestare davanti al municipio, portando uno striscione con scritte chiare. Sostiene che questa misura limita le scelte delle famiglie e riduce la libertà di decidere come gestire il tempo con i figli. La protesta si è svolta senza incidenti, attirando l’attenzione di alcuni passanti.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "E tre. Dopo il salario minimo e la settimana corta, oggi è toccato al congedo paritario. La maggioranza ha deciso di affossare la proposta di legge a prima firma Schlein e sottoscritta da tutte le opposizioni: cinque mesi di congedo per entrambi i genitori alla nascita di un figlio. Niente emendamenti, nessuna proposta alternativa, nessuna apertura all'appello di tutte le opposizioni di trovare una strada condivisa per tutelare milioni di lavoratrici e lavoratori". Così Chiara Braga, Capogruppo Pd alla Camera dei Deputati. "Si usa la scusa della copertura per sottrarsi a un qualsiasi confronto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Famiglia: Braga, 'pronti a confronto su coperture congedio paritario, legge di civiltà'Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Questa settimana la Camera discuterà in Aula la proposta sul congedo paritario per entrambi i genitori, a prima firma Schlein e sottoscritta da tutte le opposizioni. Ci ri ... lanuovasardegna.it

Milleproroghe: Braga, 'su congedo parentale da maggioranza chiusura ideologica'Roma, 20 feb. (Adnkronos) - Lo abbiamo detto oggi in Aula: la decisione di Governo e maggioranza di sfuggire dal confronto sul congedo parentale obbligatorio è una scelta grave e miope, che colpisce ... iltempo.it

