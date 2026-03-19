Congedo di paternità è giustizia sociale a Roma l'azione di ‘Tutti i maschi' per la festa del papà
A Roma si è svolto un blitz notturno da parte del movimento 'Tutti i maschi' in occasione della festa del papà. La protesta è stata organizzata contro la bocciatura della legge sul congedo di paternità e per chiedere diritti e welfare più equi. Gli attivisti hanno sottolineato l'importanza di ridistribuire il lavoro di cura tra uomini e donne. L'azione mira a sensibilizzare su queste tematiche.
Blitz notturno in protesta contro la bocciatura della legge sul congedo di paternità e per diritti e welfare più giusti: "Serve ridistribuire il lavoro di cura". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Doppia Curva, il Tar dice no alla sospensione del Daspo per Marco ‘Pacio’ Pacini: “Pericolosià sociale”All'ex vocalist e capo della Curva Sud del Milan, Marco "Pacio" Pacini, è stato confermato anche dal Tar della Lombardia il Daspo di cinque anni...
Il papà dei ‘bimbi del bosco’: “Voglio che tornino a casa, ma niente proteste davanti alla struttura”Nathan Trevallion, padre dei tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, chiede che i figli possano tornare a casa ma invita i...
Tutti gli aggiornamenti su 8220 Congedo di paternità è giustizia...
Temi più discussi: Congedo di paternità, un padre su tre ancora non lo usa. Resta il divario nord-sud; Congedo di paternità: a che punto siamo?; Paternità tardiva e congedi limitati: la sfida dei padri italiani; Congedo di paternità: diffusione stabile, ma con forti differenze territoriali.
Congedo di paternità: in Italia uno su tre non lo usaSecondo una ricerca nonostante sia un diritto retribuito, restano differenze tra Nord e Sud e tra contratti stabili e precari. fortuneita.com
Belletti sulla bocciatura del congedo di paternità: «La legge invece deve favorire i papà»La legge sul congedo parentale paritario è stata bocciata per mancanza di fondi. Analizziamo le implicazioni economiche e culturali di questa decisione. famigliacristiana.it
In Italia, la legge prevede per le madri un congedo obbligatorio di cinque mesi e per i padri un congedo facoltativo di dieci giorni, ma non tutti ne usufruiscono. Per l'economista Azzurra Rinaldi, direttrice della School of Gender Economics all'UnitelmaSapienza - facebook.com facebook
Festa del Papà, in Valle d’Aosta aumenta il ricorso al congedo di paternità. #aostasera #società x.com