Congedo di paternità è giustizia sociale a Roma l'azione di ‘Tutti i maschi' per la festa del papà

A Roma si è svolto un blitz notturno da parte del movimento 'Tutti i maschi' in occasione della festa del papà. La protesta è stata organizzata contro la bocciatura della legge sul congedo di paternità e per chiedere diritti e welfare più equi. Gli attivisti hanno sottolineato l'importanza di ridistribuire il lavoro di cura tra uomini e donne. L'azione mira a sensibilizzare su queste tematiche.