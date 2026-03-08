Il Tar della Lombardia ha confermato il Daspo di cinque anni nei confronti di Marco

All'ex vocalist e capo della Curva Sud del Milan, Marco "Pacio" Pacini, è stato confermato anche dal Tar della Lombardia il Daspo di cinque anni dalle manifestazioni sportive. "La pericolosità sociale non appare irragionevole", scrivono i giudici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inchiesta Doppia Curva, arrestato Giuseppe Poerio: “Pronto a uccidere l’ex capo ultrà Beretta per 100mila euro”È stato arrestato Giuseppe Poerio, detto Pinna, che si sarebbe "messo a disposizione" per uccidere per 100mila euro Andrea Beretta, ex capo della...

Civita di “Panino Giusto” sindaco, Pacini (Pd): “Dice che Milano costa troppo ma fa pagare panino e acqua 20 euro”Contro le parole di Antonio Civita, proprietario della catena "Panino Giusto" e possibile candidato del centrodestra a Milano, anche la...

Contenuti utili per approfondire Doppia Curva.

Argomenti discussi: Il Pacio deve restare fuori dagli stadi: no al ricorso del vocalist della Sud già inserito dal Milan nella black list.

Inchiesta doppia curva, il pm chiede 10 anni di reclusione per Luca Lucci e 9 per Andrea BerettaPaolo Storari, pm della Dda di Milano ha chiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e di ... rainews.it

Processo doppia curva, il giudice: Da ultrà milanisti condotte di estrema violenzaDa molti anni, in modo stabile e organizzato, la curva aveva posto in essere, accanto ad attività di tifoseria lecita, un insieme di azioni illecite all'interno di un programma criminale ... rainews.it