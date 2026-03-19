Il Cesena calcio ha annunciato l’ingaggio di Ashley Cole come nuovo allenatore. Cole ha dichiarato di puntare al massimo risultato, con l’obiettivo di raggiungere i playoff al 100%. La squadra si prepara a affrontare le prossime partite con determinazione, seguendo le indicazioni del nuovo mister. La società ha ufficializzato il cambio di guida tecnica e l’intenzione di continuare con un progetto ambizioso.

Cesena, 19 marzo 2026 – Se in campo hai l’approccio del campione, in panchina lo spirito resta lo stesso. Cosa fa un campione? Mette la firma – e la faccia – in tutto quello che fa. Senza scuse, anche se si presenta perdendo malissimo una partita (quella contro Mantova) nella quale ha stravolto lo schieramento della squadra che si è trovato ad allenare in appena un giorno e mezzo, raccogliendo niente. Un campione resta a testa alta, davanti al microfono, aspettando che a parlare siano i fatti. Promette che succederà subito, già sabato 21 marzo contro il Catanzaro, quando il Cesena che scenderà in campo all’Orogel Stadium Dino Mauzzi non sarà neanche lontano parente di quello visto a Mantova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena calcio, benvenuto ad Ashley Cole. Il nuovo mister: “Vogliamo i playoff al 100%”

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