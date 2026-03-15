Il Cesena ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Ashley Cole come nuovo allenatore. L’ex calciatore inglese, ora in panchina, ha firmato un contratto con il club e assumerà il suo nuovo ruolo nella squadra di Serie B. La comunicazione del club include tutti i dettagli relativi all’accordo e alla sua nomina.

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© Calcionews24.com - Ashley Cole Cesena, adesso è ufficiale: l’inglese è il nuovo allenatore! Il comunicato

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