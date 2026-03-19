Al termine della partita di Sosnowiec, vinta dalla Fiorentina per 2-1 contro il Rakow, Paolo Vanoli si è mostrato soddisfatto, sottolineando quanto desiderassero questa qualificazione. Ha commentato anche l’atteggiamento di Kean, evidenziando la sua rabbia agonistica. La squadra ha concluso il match con il risultato favorevole, replicando l’esito dell’andata contro il Rakow.

Firenze, 19 marzo 2026 - E' soddisfatto Paolo Vanoli al termine della partita di Sosnowiec, vinta dalla Fiorentina per 2-1 proprio come all'andata contro il Rakow. In gol Ndour (la Uefa gli ha assegnato la rete nonostante la deviazione di Piccoli ) e Pongracic, con un tiro imbucato dalla propria metà campo all'ultimo istante (il portiere era andato a saltare sul calcio d'angolo a favore). I viola approdano così ai quarti di finale della Conference League per il quarto anno consecutivo. Ad attenderli ci sono gli inglesi del Crystal Palace, che hanno avuto la meglio dei ciprioti dell'Aek Larnaca solo dopo i tempi supplementari. Andata il 9 aprile a Londra, ritorno il 16 al Franchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Conference League, Vanoli: "Volevamo questa qualificazione. Contento della rabbia agonistica di Kean"

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