Fiorentina-Cagliari le parole di Vanoli | Presi gol ingenui questo fa rabbia Kean lo rivedremo presto

Dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari, la Fiorentina riflette sulle occasioni perse e sugli errori commessi. Le parole di Vanoli evidenziano la frustrazione per i gol evitabili e la fiducia nel recupero di Kean, che tornerà presto in campo. La serata al Franchi, la prima senza Rocco Commisso, segna un momento di riflessione per la squadra e i suoi tifosi.

Firenze, 24 gennaio 2026 - Serata amara per la Fiorentina, sconfitta dal Cagliari al Franchi per 2-1 nella prima in casa dopo la morte di Rocco Commisso. Paolo Vanoli racconta le sue sensazioni in sala stampa. “È stata un’altra lezione che dobbiamo capire velocemente. Sono arrabbiato per i gol presi perché sono stati presi in modo ingenuo: il Cagliari è una squadra forte e tenace. Il secondo gol poi, siamo stati molto leggeri a rincorrere. La prestazione e la reazione ci sono state ma nel primo tempo siamo stati lenti nell’uno contro uno, abbiamo attaccato poco l’area e siamo stati poco qualitativi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

