Cassazione cambia il gioco | saluti romani non più reato per 29 a Roma

La Cassazione ha stabilito che i saluti romani non sono più considerati reato, portando al proscioglimento di 29 persone a Roma. La decisione deriva dalla constatazione che il gesto, spesso usato come simbolo politico, non costituisce più un'azione penalmente rilevante. Tra gli imputati ci sono attivisti legati a un movimento di estrema destra, arrestati durante una commemorazione. La sentenza definisce nuovi limiti per le manifestazioni pubbliche di questo tipo.

Saluto Romano, Cassazione e Proscioglimento: La Sentenza che Ridisegna i Confini della Legge. Roma, 22 febbraio 2026 – Un giudice di Roma ha disposto il non luogo a procedere per 29 indagati, la maggior parte dei quali legati al movimento di estrema destra CasaPound, accusati di aver compiuto saluti romani durante la commemorazione dei caduti di Acca Larenzia il 7 gennaio 2024. Tra i prosciolti figurano anche due cittadini cesenati, difesi dall'avvocato Riccardo Luzi. Il provvedimento si basa sulla recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ridefinito i confini giuridici della condotta contestata.