Roma tra sponsor ed Europa è corsa ai ricavi

A Roma, la competizione tra sponsor ed Europa si intensifica mentre le squadre si preparano alla fase più decisiva della stagione. Ogni partita, ogni risultato e ogni punto conquistato assumono un ruolo chiave per le squadre che mirano a raggiungere obiettivi importanti. La corsa ai ricavi e ai piazzamenti europei coinvolge gli attori principali del calcio cittadino.

Siamo pienamente entrati nella fase calda della stagione, quella in cui ogni gol, ogni risultato e ogni punto possono fare la differenza. La Roma, intanto, sta continuando a strutturarsi in vista della data spartiacque del 30 giugno 2026, che sancirà la fine del Settlement Agreement stipulato quattro anni fa con la UEFA. La recente firma dell’accordo con Eurobet.live come main sponsor e la prospettiva di fare strada in Europa League possono rappresentare la chiave per aumentare i ricavi e conferire sempre più certezze alle strategie presenti e future della società. Cosa sappiamo in vista del 30 giugno. La Roma, come detto, ha firmato un piano di rientro quadriennale con la UEFA nel 2022, per sanare i conti finanziari del club, iniziando ad intraprendere un percorso virtuoso negli anni. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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